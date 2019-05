Überwachung: Die moralische Front gegen Amazon

Wien. Straftäter oder Kongressabgeordneter? Die Frage hätte Amazons Gesichtserkennungssoftware Rekognition beantworten sollen, als ihr 25.000 Fahndungsfotos und die Gesichter aller US-Kongressabgeordneten vorgelegt wurden. In 28 Fällen machte sie die Gesetzgeber zu Kriminellen. Auf deren ausdrückliche Nachfragen zu Funktion und Abnehmern der Technologie schwieg der Konzern traditionell – so lange, bis sie für den heutigen Mittwoch eine Anhörung in Washington einberiefen, in der geklärt werden soll, wie weit Gesichtserkennungtechnologien in die Bürgerrechte eingreifen.

