Fahrassistenten, Abgasnormen VW: „Mobilität wird teurer“

Wien. Ein Spurhalteassistent, eine Müdigkeitserkennung, ein Notbremsassistent. eine Vorrichtung, die bei übermäßigem Alkoholkonsum den Start des Autos verhindert – wenn es nach der EU geht, soll der Fahrer bei einem Auto nicht mehr allzu viel zu sagen haben. Ab 2022 schreibt die Union etwa 30 Hightech-Fahrhilfen in neuen Pkw vor. Und das wird in Kombination mit den immer strenger werdenden Abgasvorschriften, die komplizierte Reinigungsanlagen in Pkw notwendig machen, vor allem eine Folge haben: „Die Mobilität wird teurer werden“, meinte Andreas Tostmann, Mitglied des Markenvorstands von Volkswagen und zuständig für Produktion und Logistik, im Gespräch mit Journalisten in Wien.

Um die Vorschriften erfüllen zu können, seien kostenintensive Maßnahmen notwendig, erklärte der Deutsche. Um wie viel der Preis von Autos steigen könnte, wollte Tostmann nicht sagen. Das hänge von vielen verschiedenen Faktoren ab.

Die Bedeutung von Verbrennungsmotoren wird bei VW aber ohnehin sinken. Nach den ehrgeizigen Plänen des Unternehmens soll der Anteil von reinen Batteriefahrzeugen in zehn Jahren bei 30 bis 40 Prozent liegen. „Das ist nicht Zweckoptimismus, das wird einfach so sein“, gab sich Tostmann zuversichtlich. Man habe mit der rein elektrischen ID-Familie ein sehr attraktives Angebot. Das Einstiegsprodukt werde preislich bei einem vergleichbaren Auto mit Verbrennungsmotor liegen. Die Reichweite sei mit mehr als 400 Kilometern „auch kein Thema mehr“. Man sei zuversichtlich, dass die Kunden das Angebot mit entsprechend großem Interesse annehmen werden.

Auswirkungen hat der geplante hohe Anteil an E-Autos vor allem auch auf die Fertigung. Denn Elektroautos sind allgemein einfacher und schneller zu bauen. Tostmann sprach von „Arbeitsinhalten, die im Vergleich zum Verbrenner um 20 bis 30 Prozent reduziert sind“. Sprich: Man braucht also deutlich weniger Mitarbeiter, um die Autos herzustellen.

Diskussion über 30.000 Jobs

Dazu kommt der Plan von VW, die Produktivität deutlich zu steigern. Bis 2025 um 30 Prozent, wie Tostmann erklärte. So leiste man einen wichtigen Beitrag zur Erreichung des Renditeziels von mehr als sechs Prozent. Was das für die Mitarbeiter bedeutet? Man habe mit den Sozialpartnern diskutiert und für einzelne Werke eine Beschäftigungsgarantie gegeben, die für das Jahr 2029 gelte. Um wie viel diese Garantie unter den aktuellen Beschäftigungszahlen liegt, wollte Tostmann nicht sagen.

2016 diskutierten Management und Betriebsrat über einen Abbau von bis zu 30.000 Stellen, 23.000 allein in Deutschland. Im Gegenzug sollten 9000 Stellen in der Software- und Batterieentwicklung neu entstehen.

In einer Ende 2018 vorgestellten Produktionsstrategie „Transform. Together“ spricht Tostmann von einem „Effizienzpotenzial in der Produktion von 2,6 Milliarden Euro bis zum Jahr 2025“. Ein wesentliches Ziel dieser Strategie sei es auch, den CO2-Ausstoß massiv zu reduzieren. Langzeitziel sei laut Andreas Tostmann überhaupt eine CO2-neutrale Herstellung der Fahrzeuge.

Auf einen Blick VW ist die wichtigste der neun Pkw-Marken des Volkswagen-Konzerns. Zusätzlich gibt es den Motorradhersteller Ducati, die VW-Nutzfahrzeuge und die Lkw- bzw. Busfertigung Scania und MAN. VW plant Investitionen von etwa 19 Milliarden Euro in die Elektromobilität und die Digitalisierung. Um diese Summe stemmen zu können, soll die Produktivität deutlich steigen. Beim Personal will das Unternehmen sparen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.05.2019)