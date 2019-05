Google darf Huawei vorerst weiter beliefern

Washington. Im Streit um den Ausschluss des Netzausrüsters Huawei vom US-Markt hat die Regierung in Washington einen Aufschub von drei Monaten für Technologieexporte an den chinesischen Konzern gewährt. Bis zum 19. August dürfen US-Unternehmen wie Intel oder Qualcomm ihre Produkte weiter an Huawei liefern, teilte Handelsminister Wilbur Ross mit. Das gilt auch für technologische Unterstützung durch Google. Die Zeitspanne von drei Monaten werde für Software-Updates und die Erfüllung anderer Vertragsverpflichtungen benötigt, erklärte Handelsminister Ross weiter. (ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.05.2019)