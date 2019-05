737 Max: Chinesische Airlines wollen Schadenersatz von Boeing

Nach China Eastern Airlines haben auch Air China und China Southern Airlines bei Flugzeughersteller Boeing einen Antrag auf Schadensatz gestellt, berichtete das staatliche Fernsehen. Nach einem zweiten Flugzeugabsturz mit vielen Todesopfern kurz nach dem Start muss die Boeing 737 Max seit Mitte März weltweit am Boden bleiben. Bevor über eine Aufhebung des Flugverbots entschieden wird, sollen am Donnerstag Vertreter von Flug-Behörden aus aller Welt auf Einladung der US-Luftfahrtbehörde FAA in Dallas zusammenkommen, um die überarbeitete Sicherheitssoftware und Trainingsvorschläge von Boeing zu prüfen.

(APA/Reuters)