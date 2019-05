Commerzbank feilt nach Fusions-Absage an Strategie

Nach der Absage einer Fusion mit der Deutschen Bank feilt die zweitgrößte deutsche Bank Commerzbank an ihrer Strategie. Die Ende April beendeten Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss der beiden Institute hätten "auch gezeigt, wo wir möglicherweise unsere Strategie nachschärfen sollten", sagte Commerzbank-Chef Martin Zielke am Mittwoch bei der Hauptversammlung des Konzerns in Wiesbaden.

"Im Herbst können wir Ihnen hierzu mehr sagen", sagte Zielke. Nach seiner Ansicht haben die Gespräche aber auch gezeigt, "dass wir bereits sehr vieles richtig machen". Dennoch sei auch der Vorstand mit der erreichten Profitabilität "nicht zufrieden", räumte der Konzernchef ein. "Hier können und müssen wir mehr erreichen." "Wir müssen alle Optionen prüfen, um die Commerzbank einfacher, besser und schneller zu machen."

Im laufenden Jahr rechnet Zielke mit einem leicht höheren Konzernergebnis als 2018. "Wir wollen auch für 2019 wieder eine Dividende zahlen", bekräftigte er. "Wir planen eine Ausschüttungsquote, die auf vergleichbaren Niveau des Jahres 2018 liegen wird."

Für das vergangene Jahr sollen die Anleger eine Ausschüttung von 20 Cent je Aktie erhalten - erst die zweite Dividende seit der Rettung der Bank durch den Staat in der Finanzkrise, der noch immer 15,6 Prozent an dem Institut hält. Für die Aktionäre ist das ein schwacher Trost: Seit der letzten Hauptversammlung haben die Commerzbank-Papiere ein Drittel ihres Werts verloren

In den ersten drei Monaten 2019 waren die Erträge gesunken. Zugleich war die Steuerlast höher als ein Jahr zuvor. Die Folge: ein Gewinneinbruch. Unter dem Strich verdiente die Commerzbank im ersten Quartal 120 Millionen Euro und damit über die Hälfte weniger als im Vorjahreszeitraum (262 Millionen Euro). Für das Gesamtjahr 2019 peilt der Vorstand dennoch unter dem Strich etwas mehr Gewinn an als die 865 Millionen Euro im Jahr 2018.

(APA/Reuters/dpa)