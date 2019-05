Die besten Unternehmen: Größe ist nicht alles

Wien. Journalisten lieben Superlative. Entsprechend euphorisch berichten sie im Monatstakt über das gerade wertvollste Unternehmen der Welt. Das Billionen-Match zwischen Microsoft, Apple und Amazon ist ja auch wirklich spannend und lässt sich vor allem den Lesern bestens verkaufen. Über die Qualität eines börsenotierten Unternehmens sagt die Anzahl der Nullen auf seinem Preisschild aber herzlich wenig aus. Auch Umsatz, Gewinn und Dividende spiegeln bestenfalls den kurzfristigen Status wider.

Wer sich aber auf die Suche nach jenen Firmen macht, die möglichst langfristig Erfolg haben und dabei eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals versprechen, wird oft bei Unternehmen fündig, die unterhalb des Radars der Massenmedien fliegen.

Europa und die Old Economy

So auch die Schweizer Vermögensverwalter von Hérens Quality Asset Management (HQAM), die bereits zum zehnten Mal die Perlen unter 3400 börsenotierten Unternehmen weltweit gekürt haben. Ein Trend lässt sich aus dem Corporate Excellence Award für 2019, der der „Presse“ exklusiv vorliegt, ablesen: Größe allein bedeutet nichts. Unter den hundert „Besten“ (schon wieder ein Superlativ) finden sich ebenso viele große Konzerne wie klassische Mittelständler.

Wieder einmal holt das ungewöhnliche Ranking weitgehend unbekannte Firmen vor den Vorhang, die den Strukturwandel in der Wirtschaft gut nachzeichnen. Globaler Sieger wurde mit der amerikanischen SEI Investments heuer erstmals ein Finanzunternehmen. Während die „großen und alten Finanzhäuser“ stagnieren, legen hochspezialisierte und technologiegestützte Nischenplayer wie SEI Investments massiv an Qualität zu. Damit wiederholt sich eine Geschichte, die schon die früheren Seriensieger H&M und Inditex erleben mussten. Auch sie verlieren seit Jahren beständig an Gewicht, während die digitale Konkurrenz an ihnen vorbeizieht.

Jedes vierte Unternehmen, das es auf die Liste der hundert Besten geschafft hat, kommt aus dem IT-Bereich. Die Sektoren Industrie, Energie und Rohstoffe verlieren hingegen seit Jahren. Bei den hundert schlechtesten Unternehmen kommt jedes zweite aus der Finanzbranche (siehe Grafik).

Nur in Europa kommt ein Großteil der Landessieger noch aus der „Old Economy“: das Modehaus Moncler in Italien, die Fischfarm Salmar in Norwegen oder der Küchenausstatter Rational aus Deutschland. Mehr Innovation versprechen Novo Nordisk aus Dänemark, der weltweit führende Hersteller von Insulin. Oder der Halbleiterspezialist ASML aus den Niederlanden.

Post holt sich den Sieg in Österreich

In Österreich holte sich wie im vergangenen Jahr die Post den Spitzenplatz. Die Studienautoren loben vor allem die hohe Finanzkraft, die niedrige Verschuldung und die hohen Dividendenzahlungen der Post. Global gesehen ist der Sieg des alten Monopolisten eher ein Anachronismus, ist die Post doch der einzige Konzern im Staatsbesitz, der ganz oben mitspielen kann. Für HQAM-Partner Diego Föllmi ist das ein Beweis, dass „ein staatlicher Aktionär nicht zwingend wertvernichtend wirkt, sofern er sich an die Regeln der Betriebswirtschaft hält“. Europaweit reicht es für die Post für den 61. Rang.

Die mit Abstand meisten qualitativ hochwertigen Unternehmen kommen aus den USA (589), gefolgt von China (417), Japan (323) und Großbritannien (275). Interessant ist, wie breit die Basis für den Aufstieg der asiatischen Unternehmen ist. In China gewann mit Anta Sports ein Sportartikelhersteller, in Australien ein Produzent für Hörhilfen (Cochlear), in Südkorea der Google-Klon Naver und in Japan der Kindernahrungshersteller Pigeon.

Gerade Japan „hat in den vergangenen drei Jahren in Sachen Qualität eine enorme Entwicklung genommen“, sagt Föllmi. Es sei spürbar, dass die Konglomerate, die bislang die japanische Wirtschaft dominiert haben, langsam zerbröckeln. Das mache Platz für kleinere, hoch fokussierte Firmen. Auch in Japan gelte: Groß ist nicht gleich gut.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.05.2019)