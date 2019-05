Chinas Problem mit dem Ozonkiller FCKW

Wien. Der Verdacht fiel von Anfang an auf China – bereits Mitte Mai 2018, als Forscher erstmals öffentlich Alarm schlugen. Sie hatten festgestellt, dass sich seit 2012 der Abbau der eigentlich seit 2010 weltweit verbotenen Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) in der Atmosphäre verlangsamte. Die einzige Erklärung: Irgendwo weltweit müssen die verbotenen Stoffe, die die Ozonschicht in der Stratosphäre angreifen, wieder hergestellt werden. Geografisch konnte die Herkunftsregion damals allerdings nur auf Ostasien eingegrenzt werden.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.05.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft