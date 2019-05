US-Ölpreis rutscht um fünf Prozent ab

Der US-Ölpreis hat am Donnerstag im späten europäischen Handel massiv tiefer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 58,32 Dollar und damit um beachtliche 5,05 Prozent weniger als am Mittwoch. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 68,07 Dollar gehandelt.

Eine sehr schwache Stimmung an den internationalen Finanzmärkten drückte auch die Ölpreis rasant in die Tiefe. Der US-Preis WTI rutschte mit seinen massiven Rückgängen erstmals seit März unter die Marke von 60 US-Dollar. Die jüngsten Eskalationsschritte im Handelskonflikt zwischen den zwei weltgrößten Volkswirtschaften, den USA und China, schürten Sorgen hinsichtlich der weiteren globalen Konjunkturentwicklung.

Zudem veröffentlichte das US-Energieministerium bereits am Vorabend einen unerwarteten Anstieg der Erdölreserven in den USA in der vergangenen Woche auf den höchsten Stand seit Mitte 2017. Dies wurde bereits als Anzeichen einer nachlassenden Ölnachfrage gedeutet.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.284,00 Dollar und damit klar höher gegenüber dem Schlusskurs von Mittwoch von 1.274,18 Dollar.

(APA)