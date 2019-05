Eine Schwarze auf einem Dollarschein? Nicht mit Donald Trump

Was US-Präsident Trump von den Plänen seines Vorgängers hält, machte er bereits während des Präsidentschaftswahlkampfes im Jahr 2016 klar. Der Plan, das Bildnis der Afro-Amerikanerin Harriet Tubman künftig auf die 20-Dollar-Note zu setzen, sei „reine political correctness“. Nun erklärte Finanzminister Steve Mnuchin, dass die Umsetzung des Neudesigns statt wie bisher geplant im Jahr 2020 frühestens 2026 stattfinden werde - also erst nach einer möglichen zweiten Amtszeit von Trump. Im Jahr 2020 werden die USA zwar dennoch überarbeitete 20-Dollar-Noten herausgeben. Allerdings werden auf diesen nur die Sicherheitsmerkmale überarbeitet, um sie sicherer gegenüber Fälschungen zu machen.

Bisher ist auf der 20-Dollar-Note der siebente US-Präsident Andrew Jackson abgebildet, der selbst noch Sklaven hielt. Trump gilt als großer Bewunderer Jacksons und ließ ein Bildnis von ihm im Oval Office des Weißen Hauses aufhängen. Er hätte nach den Wünschen von Barack Obama durch Harriet Tubman ersetzt werden sollen. Tubman war zu Anfang ihres Lebens eine Sklavin, konnte jedoch fliehen und war in der Folge eine der führenden Figuren in der Anti-Sklaverei-Bewegung. So half sie rund 70 Sklaven bei ihrer Flucht in die Freiheit und war im US-Bürgerkrieg als Spionin für die Nordstaaten tätig.

Trump erklärte in der Vergangenheit zwar, dass Tubman eine „fantastische“ Frau gewesen sei. Statt auf der oft genutzten 20-Dollar-Note empfahl er aber einen anderen Platz, um ihrer zu Gedenken: Und zwar die kaum verwendete 2-Dollar-Note.

(red.)