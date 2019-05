USA drohen bei schwacher Währung mit Sonderzöllen

Die Zielrichtung scheint auch diesmal klar zu sein - China. Denn schon seit langem kritisieren die USA, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ihre Währung Yuan absichtlich schwach halte, um die eigenen Exporte zu subventionieren. Künftig könnten die USA in einem solchen Fall Sonder-Strafzölle einfheben, so Handelsminister Wilbur Ross in der Nacht auf Freitag, der dabei allerdings vermied, ein konkretes Land zu nennen. „Andere Staaten werden nicht weiter in der Lage sein, die Währungspolitik zum Schaden von US-Unternehmen und der amerikanischen Bevölkerung zu ntuzen.

Laut Beobachtern ist das eine deutliche Änderung zur bisherigen Politik Washingtons in dieser Frage. Denn in der Vergangenheit beschränkten sich die USA damit, die mutmaßliche Weich-Währungspolitik anderer Länder lediglich öffentlich anzuprangern. Amerikanische Wirtschaftsvertreter fordern allerdings schon seit längerem, dass den Worten auch Taten folgen sollen.

Großer Interpretationsspielraum

Allerdings gibt es einen großen Interpretationsspielraum, ab wann die Währungspolitik eines Landes den „normalen“ Weg verlässt und auf die spezifische Exportförderung abzielt. So wurden entsprechende Vorwürfe aus den USA oder Europa von China in der Vergangenheit regelmäßig zurückgewiesen.

Zudem sind die Notenbanken in den meisten Ländern zumindest de jure unabhängig. „Bei der Beurteilung, ob es Einfluss der Regierung eines Landes auf den Wechselkurs gegeben hat, werden wir die üblichen Aktivitäten von unabhängigen Notenbanken nicht heranziehen“, hieß es daher auch aus dem US-Handelsministerium. Denn auch wenn die aktuelle Maßnahme vor allem auf China abzielen dürfte stehen auch andere Länder schon seit längerem „unter Beobachtung“, ob sie ihre Währung zu schwach halten. Dazu gehören neben Japan, Südkorea und Indien auch die Schweiz und Deutschland.

