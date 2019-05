Umfrage: Deutsche Manager machen lieber Geschäfte mit China als mit den USA

Eine Umfrage unter deutschen Führungskräften zeigt, dass das Vertrauen in den Handelspartner China zuletzt stark gestiegen ist. Befragt wurden 2000 Manager von mittelständischen Unternehmen. 30 Prozent der Manager schätzen die wirtschaftspolitischen Bedingungen in China als gut oder sehr gut ein, heißt es in der Umfrage der Commerzbank, die dem „Spiegel“ vorliegt. Das Ergebnis „wäre noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen", sagt der Commerzbank-Vorstand Michael Reuther.

Besser bewertet wurde nur der Handelspartner Frankreich mit 39 Prozent. Den USA vertrauen 17 Prozent, Italien zehn Prozent, Großbritannien gar nur acht Prozent - was aufgrund des Brexit-Chaos der vergangenen Wochen auch nicht überraschend ist. Viel Vertrauen hat auch die Türkei verloren: Ein Drittel der Firmen will sich der Commerzbank zufolge vom Standort zurückziehen. Generell seien die Unternehmen aufgrund von wirtschaftlichen und politischen Risiken bei Auslandsinvestitionen sehr vorsichtig, sagt Reuther.

