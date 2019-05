Wolfgang Schüssel verliert Aufsichtsratsmandat in Russland

Das Gastspiel für Österreichs Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel beim größten russischen Mobilfunkkonzern MTS ist kurz gewesen. Gerade einmal vor einem Jahr ist der heute 73-Jährige in den Aufsichtsrat des zum Mischkonzern AFK Sistema gehörenden Unternehmens eingezogen. Auf der am Montag publizierten Kandidatenliste für die Wahl des neuen Aufsichtsrates am 27. Juni findet sich sein Name nicht mehr.



Schüssel scheidet bezeichnenderweise gemeinsam mit zwei weiteren Ausländern aus: mit Ron Sommer und Stanley Miller.

