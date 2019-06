Wie "The North Face" Schleichwerbung auf Wikipedia platzierte

Auf Platz eins in der Google-Bildersuche? Das wünschen sich wohl viele Unternehmen, die im Internet um die Aufmerksamkeit ihrer Kunden buhlen. Das US-Unternehmen „The North Face“ hat es dank der Werbeagentur Leo Burnett Tailor Made mit einem simplen Trick geschafft. So haben Mitarbeiter der Agentur einfach Bilder in Wikipedia-Artikeln, in denen es um beliebte Reiseziele geht, ausgetauscht. Statt Landschaftsbilder haben sie Fotos platziert, auf denen ebenfalls schöne Landschaften zu sehen sind. Mit dem kleinen Unterschied, dass darauf „zufällig“ immer Menschen im „The North Face“-Outfit durch die Gegend wandern. Da Wikipedia-Bilder ganz oben in der Google-Bildersuche aufscheinen, war das Logo auch dort präsent. Zwei Fliegen mit einer Klappe also - und das kostenlos.

Aufgeflogen ist die Aktion durch einen Artikel im Fachmagazin „AdAge“. Danach ließ der Shitstorm nicht lange auf sich warten: Viele freiwillige Wikipedia-Autoren zeigten sich sehr enttäuscht vom Outdoor-Unternehmen und machten im Internet ihrem Ärger Luft.

„Werbeplakate haben hier keinen Platz“

Wikimedia-Chefin Katherine Maher schrieb auf Twitter: "Werbeplakate haben hier keinen Platz – egal wie hübsch sie anzuschauen sind." Zahlreiche Fotos wurden von Wikipedia-Nutzern bereits entfernt beziehungsweise der Bildausschnitt so geändert, dass „The North Face“ nicht mehr zu sehen ist.

Auch das US-Unternehmen hat sich inzwischen reuig zu Wort gemeldet. Gegenüber „heise.de“ hieß es am Freitag in einer Stellungnahme: „Wir glauben fest an die Mission und die Integrität von Wikipedia – und entschuldigen uns für die mit den Richtlinien unvereinbaren Aktivitäten. Wir haben die Kampagne mit sofortiger Wirkung gestoppt und setzen uns dafür ein, dass unsere Teams und Partner besser in Bezug auf die Richtlinien von Wikipedia geschult werden."

