Der Brexit war ihr Schicksal

Die Liste der Erfolge der scheidenden britischen Premierministerin Theresa May ist kurz. Ihre Hauptaufgabe, wie sie in ihrer Rückzugsrede einräumte, hat sie verfehlt: „Ich werde es immer zutiefst bedauern, dass ich nicht in der Lage war, den Brexit umzusetzen.“ Für ihr beim Amtsantritt vor drei Jahren gegebenes Versprechen, sie wolle die „brennenden Ungerechtigkeiten“ in der britischen Gesellschaft adressieren, blieb im Dauerstreit um den EU-Austritt weder Zeit noch Raum. Wenn es ein Erbe ihrer Regierungszeit gibt, dann wohl: Die britische Wirtschaft scheint robuster als Experten glauben.



Entgegen aller Prognosen stürzte das Brexit-Votum vom Juni 2016 die Wirtschaft nicht in die Rezession. Nach 0,3 Prozent Wachstum im vierten Quartal 2018 beschleunigte sich die Konjunktur Anfang des Jahres auf 0,5 Prozent. Mit Blick auf das Brexit-Chaos meinte Schatzkanzler Philip Hammond: „Die Wirtschaft hat den Herausforderungen standgehalten.“ Die für 2019 prognostizierten 1,2 Prozent Wachstum wird man erreichen. Doch der Schein trügt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft