Italien sucht Lösungen im Budget-Streit

Wien. Giovanni Tria, Italiens Finanzminister, versucht im schwelenden Haushaltsstreit mit der EU eine gütliche Einigung mit Brüssel zu erzielen. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici kündigte für nächste Woche Vorschläge zur Lösung des Budgetstreits mit Brüssel an. Er ziehe den Dialog Sanktionen vor, so der Franzose. „In den vergangenen fünf Jahren habe ich noch niemanden bestraft", sagte er. Allerdings gäbe es Regeln, an die sich alle halten müssen.

Die EU-Kommission schickte am Mittwoch einen Warnbrief an Tria. Darin wird er gebeten, zur Finanzentwicklung des Landes Stellung zu nehmen. Italien hat einen Schuldenberg von mehr als 130 Prozent der Wirtschaftskraft angehäuft. Erlaubt sind laut EU-Regeln höchstens 60 Prozent. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2019)