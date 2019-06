"Heute geschlossen": Sephora-Mitarbeiter müssen in Schulung der anderen Art

„We Belong to Something Beautiful“ nennt sich die Kampagne, mit der die Kosmetikkette Sephora seit wenigen Tagen für gelebtes Miteinander, Diversität und Offenheit wirbt. Damit das auch die eigenen Mitarbeiter verinnerlichen, werden alle US-Filialen, Logistikzentren und Büros an diesem Mittwoch den ganzen Tag geschlossen bleiben. Die Angestellten besuchen einen „Inklusivitäts-Workshop“. Schließlich sollen alle begreifen, was es heißt, zu einer schönen, multikulturellen Gesellschaft zu gehören. Nicht, dass es einen besonderen Anlass gegeben hätte, an ihrer Einstellung zu zweifeln, betonte das Tochterunternehmen des französischen Louis-Vuitton-Konzerns auf Nachfrage.

Dass Sephora Bedarf an so einem Workshop haben dürfte, zeigt aber ein Vorfall aus dem April. Die US-amerikanische R&B-Sängerin SZA wollte im Sephora-Geschäft im kalifornischen Calabasas shoppen gehen. SZA war mehrfach für die Grammy-Awards nominiert. Der Verkäuferin war sie aber offensichtlich kein Begriff. Sie rief den Wachmann, um sicher zu gehen, dass die Dame nichts mitnimmt, ohne zu bezahlen.

Dazu muss man wissen: SZA, mit bürgerlichem Namen Solána Imani Rowe, kommt aus der gehobenen US-Mittelschicht, beide Eltern sind Manager. Und sie ist schwarz. Rowe machte den Vorfall schnell auf Twitter publik. „Wir hatten ein langes Gespräch. Hab' einen gesegneten Tag, Sandy“, richtete sie der kalifornischen Mitarbeiterin über den Kurznachrichtendienst aus.

Die öffentliche Empörung war groß, die Google-Bewertungen des kalifornisches Geschäfts, in dem Sandy arbeitet, gingen in den Keller. Die Sephora-Leitung, deren Mutter Louis Vuitton gerade eine Linie mit R&B-Star Rihanna auf den Markt bringt und um ein deutlich anderes Image bemüht ist, musste schnell reagieren: Man sammle Informationen zu dem Zwischenfall und habe SZA selbst bereits kontaktiert, hieß es. Rassistische Diskriminierung werde bei Sephora nicht toleriert. Aber wie gesagt: Die Workshops seien keine „Antwort auf ein spezielles Ereignis".

Der Fall klingt dennoch wie ein Déjà-vu: Vor einem Jahr schloss die Kaffeehaus-Kette Starbucks ihre 8000 US-Filialen für Anti-Rassismus-Trainings. Anlass war ein Vorfall in Philadelphia gewesen, wo ein Filialmanager die Polizei rief und zwei Männer mit schwarzer Hautfarbe verhaften ließ. Sie hatten nichts getan, außer in der Starbucks-Filiale auf einen Freund zu warten.