Inflation in der Türkei auf 18,7 Prozent gefallen

Die Inflation in der Türkei ist im Mai erneut leicht gefallen, bleibt aber mit 18,7 Prozent weiterhin hoch. Bei Lebensmitteln lag die Teuerung mit 28,4 Prozent deutlich über dem Durchschnitt, wie die türkische Statistikbehörde (Tüik) am Montag mitteilte. Auch bei Möbeln und Haushaltsgütern wurde mit 24,5 Prozent erneut ein starker Preisanstieg verzeichnet.

Insgesamt lag die Inflation aber 0,79 Prozentpunkte unter dem Wert von April, als sie 19,5 Prozent betrug.

Getrieben wird die Inflation von der Schwäche der Lira, die im vergangenen August inmitten eines Streits mit den USA massiv eingebrochen war. Zwar stoppte die Zentralbank im September den Verfall der Währung mit der Erhöhung des Leitzinses auf 24 Prozent, doch trieb die Schwäche der Lira die Preise für Importwaren in die Höhe. Im Oktober erreichte die Inflation 25,2 Prozent, bevor sie Anfang des Jahres wieder unter 20 Prozent sank.

Um dem Anstieg der Lebenshaltungskosten zu begegnen, hat die Regierung in Ankara und Istanbul städtische Verkaufsstände eingerichtet, an denen sie Gemüse zu reduzierten Preisen anbietet. Die schwierige Wirtschaftslage prägte auch die Kommunalwahlen Ende März, bei denen die Regierungspartei AKP die Metropolen Ankara und Istanbul an die Opposition verlor. In Istanbul wird nach einer Beschwerde der AKP am 23. Juni jedoch neu gewählt.

(APA/AFP)