Infineon plant Milliardendeal – Aktie unter Druck

Wien/Frankfurt. Der deutsche Infineon-Konzern treibt die Konsolidierung in der Halbleiterbranche voran. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, will Infineon für neun Milliarden Euro den US-Rivalen Cypress Semiconductor übernehmen. Bei den Aktionären kam die Nachricht nicht besonders gut an. Die Aktie von Infineon verlor vorübergehend mehr als acht Prozent und fiel auf den tiefsten Stand seit Herbst 2016. Somit sank der Börsenwert von Infineon auf rund 17 Milliarden Euro.

Analysten sind der Ansicht, dass der Zukauf nicht gerade billig ist – Infineon zahlt mehr als das Vierfache des Jahresumsatzes von Cypress. Im Vorjahr erwirtschaftete das US-Unternehmen einen Umsatz von 2,48 Milliarden Dollar. Das Ergebnis nach Steuern lag bei 354 Millionen US-Dollar. Infineon-Konzernchef Reinhard Ploss verteidigte am Montag den Preis. Die Übernahme sei „ein großer und richtungsweisender Schritt bei der strategischen Weiterentwicklung von Infineon“, sagte er. Denn mit der Transaktion werde das Unternehmen weltweit die Nummer acht bei Chipherstellern. Bei Chips für die Autoindustrie steige Infineon sogar zur Nummer eins auf.

In den vergangenen Jahren hat der deutsche Konzern versucht, aus eigener Kraft zu wachsen. Davon profitiert vor allem die Tochter in Österreich. Infineon ist in Österreich mit 4200 Beschäftigten ein wichtiger Leitbetrieb. Der Konzern erwirtschaftete im Vorjahr hierzulande einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro. Mit einem Forschungsaufwand von 498 Millionen Euro gehört Infineon Austria zu den forschungsstärksten Unternehmen des Landes.

In den nächsten Jahren wollen die Deutschen 1,6 Milliarden Euro in den Ausbau der Österreich-Tochter investieren. Die Übernahme von Cypress habe keine Auswirkungen auf die Expansionspläne in Österreich, sagte ein Infineon-Sprecher zur „Presse“.

Turbulente Zeiten für Branche

Neben dem hohen Kaufpreis sind Anleger auch über den Zeitpunkt der Übernahme besorgt. Denn die Halbleiterbranche erlebt gerade wirtschaftlich turbulente Zeiten. Dies hängt mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China zusammen. So sind im Vorjahr die Autoverkäufe in China erstmals seit mehr als 20 Jahren zurückgegangen. Auch in den vergangenen Monaten wurde hier ein Minus verzeichnet. Die Autofirmen gehören zu den wichtigsten Kunden der Halbleiterhersteller. Die gesunkenen Verkaufszahlen bei Smartphones wirkten sich ebenfalls negativ auf die Branche aus.

Trotzdem sieht das Infineon-Management die Zukunft positiv. Die Deutschen gehen davon aus, dass die Halbleiterbranche unter anderem vom grundlegenden Wandel in den Industrie- und Verbrauchermärkten profitieren wird. Denn es werden immer mehr Chips eingesetzt, um Geräte miteinander und mit dem Internet zu verbinden. Dazu gehören beispielsweise Wasch- und Kaffeemaschinen. Derzeit gibt es einige Hundert Millionen vernetzte Geräte. Nach Einschätzung von Infineon-Chef Ploss dürfte die Zahl der vernetzten Geräte aber auf eine zweistellige Milliardenzahl steigen.

Die Deutschen erwarten nicht, dass sich die US-Behörden gegen die Übernahme aussprechen werden. Aus kartellrechtlicher Sicht sollte es keine Probleme geben, meinte Ploss. Allerdings wollte Infineon schon einmal in den USA zukaufen. Die Deutschen interessierte sich damals für den US-Konzern Wolfspeed Power. Doch die Transaktion scheiterte am Einspruch der US-Behörden.

Offiziell hieß es, die angepeilte Übernahme von Wolfspeed sei ein Risiko für die nationale Sicherheit. Denn Wolfspeed beliefert unter anderem das US-Militär. In Finanzkreisen wurde vermutet, dass damals die US-Regierung von Präsident Donald Trump bei dem Einspruch eine Rolle gespielt haben soll. Anders als bei Wolfspeed Power stellt Cypress keine Produkte her, die von militärischer Bedeutung sind.

Die Aktionäre von Cypress können sich über kräftige Zugewinne freuen. Denn Infineon bietet 23,85 US-Dollar pro Aktie. Das entspricht einem Aufschlag von 46 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 30 Tage. Für die Bezahlung der Akquisition hat Infineon von einem Bankenkonsortium eine verbindliche Finanzierungszusage erhalten. Die Deutschen wollen die Übernahme zu rund 30 Prozent durch neues Eigenkapital sowie die restliche Summe aus neuem Fremdkapital und vorhandenen Barmitteln finanzieren. (höll)

Auf einen Blick Der deutsche Halbleiterhersteller Infineon will für neun Milliarden Euro den US-Rivalen Cypress Semiconductor übernehmen. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der Aktionäre von Cypress und der zuständigen Aufsichtsbehörden. Das Closing wird laut Infineon Ende des Kalenderjahres 2019 oder Anfang 2020 erwartet. Die Deutschen zahlen 23,85 Dollar pro Cypress-Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von

46 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 30 Tage.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.06.2019)