Was den Tech-Giganten nun droht

New York. Keiner mag sie, das steht fest. Ob Demokrat oder Republikaner, ob Topmanager oder Haushaltshilfe, positive Worte über Facebook, Google, Amazon und Apple verliert dieser Tage in den USA kaum jemand. Einzig: Die Nation, oder zumindest ihr Wirtschaftswohl, hängen von ihnen ab. Jeder will die allmächtigen Giganten zähmen, einen veritablen Börsencrash oder gar eine Rezession will aber niemand verantworten.

