Pastahersteller Barilla wieder gewachsen

Der italienische Teigwarenhersteller Barilla ist auf Wachstumskurs. Der Konzern aus Parma hat das Jahr 2018 mit einem Umsatzwachstum von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 3,48 Milliarden Euro abgeschlossen, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Das Unternehmen bestätigte seinen 2017 beschlossenen außerordentlichen Investitionsplan, der Investitionen in der Größenordnung von einer Milliarde Euro in fünf Jahren vorsieht. 236 Millionen Euro, 6,8 Prozent des Umsatzes, wurden in Produktinnovation, Steigerung der Produktionsfähigkeit und Förderung der Effizienz und Nachhaltigkeit investiert.

Barilla ist mit Niederlassungen in 26 Ländern der Welt präsent und besitzt 28 Produktionswerken in neun Staaten. Barilla beschäftigt 8000 Personen und exportiert in 100 Länder. Zu den wichtigsten Auslandsmärkten zählen die USA. Zuletzt wurden die Produktionswerke in den USA und in Italien ausgedehnt.

Das Familienunternehmen Barilla ist mit der in Innsbruck beheimateten Niederlassung Barilla Austria GmbH auf dem österreichischen Markt vertreten. Hierzulande ist Barilla Marktführer unter den italienischen Pastaproduzenten.

(APA)