Rom. Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal tritt wegen der schwachen Nachfrage auf die Bremse. Das Unternehmen kündigte in

einer Presseaussendung am Mittwochabend an, 1400 Arbeitnehmer im süditalienischen Stahlwerk von Tarent in den nächsten 13 Wochen auf Kurzarbeit mit null Stunden zu setzen. Der Beschluss wurde mit der "gravierenden Krise auf dem Stahlmarkt" begründet.

Erst im September hatte sich ArcelorMittal mit der italienischen

Regierung darauf geeinigt, 10.700 Arbeitnehmer des ehemaligen

Ilva-Konzerns zu übernehmen, 8200 davon sind in Tarent beschäftigt. "Wir erleben eine schwierige Situation. Die Marktbedingungen sind in ganz Europa kritisch. Es handelt sich jedenfalls um eine vorübergehende Maßnahme", berichtete der CEO von ArcelorMittal Italia, Matthieu Jehl.

Gewerkschaften drohen mit Streik

Die italienischen Gewerkschaften reagierten empört auf die

Ankündigung und drohten mit einem Streik. Der italienische Staat

hatte 2015 die Kontrolle über das Werk in der Nähe des Hafens von

Tarent übernommen, um in der Region Arbeitsplätze zu erhalten und

die starke Umweltverschmutzung im Umfeld des Werkes in den Griff zu bekommen. ArcelorMittal bekam 2017 grünes Licht für die

Ilva-Übernahme.

1,8 Mrd. Euro hat ArcelorMittal laut italienischen Medien für die

Übernahme des Ilva-Konzerns gezahlt. Ilva hatte in guten Zeiten

geschätzte neun Millionen Tonnen Stahl pro Jahr produziert - das

entsprach etwa einem Drittel der italienischen Gesamtproduktion. Das Stahlwerk mit Sitz in Tarent stand zwischen 2013 und 2018 unter besonderer staatlicher Aufsicht. Hintergrund waren Vorwürfe gegen die Eigentümerfamilie Riva, die in Kauf genommen haben soll, dass giftige Emissionen aus der Anlage in die Stadt zogen. Die Emissionen werden für mindestens 400 vorzeitige Todesfälle verantwortlich gemacht.

Auch andere Standorte laufen auf Sparflamme

Am 6. Mai hatte ArcelorMittal wegen der Branchenkrise in Europa

eine Kürzung bei der Stahlproduktion in Europa von drei Millionen

Tonnen pro Jahr angekündigt. Die Produktion am Standort im

polnischen Krakau werde vorübergehend ausgesetzt, teilte der Konzern mit. In spanischen Asturias werde sie zurückgefahren. Neben der schwächelnden Nachfrage machten dem Unternehmen in Europa die zunehmenden Importe in den Markt zu schaffen sowie hohe Energie- und Klimaschutzkosten.

(APA)