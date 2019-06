Trump droht China mit neuen Zöllen

US-Präsident Donald Trump droht im Handelsstreit mit China mit neuen milliardenschweren Strafzöllen. "Bei unseren Gesprächen mit China passieren viele interessante Dinge. Wir werden sehen", sagte Trump am Donnerstag in Irland zu Reportern. "Ich könnte noch mindestens um 300 Milliarden Dollar (266,5 Milliarden Euro) nach oben gehen, und das werde ich zur richtigen Zeit tun."

Welche Waren betroffen sein könnten, sagte Trump nicht. "Aber ich denke, China will einen Deal machen", betonte Trump zugleich, bevor er auf dem irischen Flughafen Shannon an Bord der "Air Force One" ging, um zu einer Gedenkfeier nach Frankreich zu kommen.

Das Handelsministerium in Peking erklärte, die Volksrepublik müsse Gegenmaßnahmen ergreifen, sollten die Vereinigten Staaten den Handelskonflikt einseitig eskalieren. Der künftige Kurs im Handelskonflikt hänge von den Amerikanern ab.

(APA/Reuters)