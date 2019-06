Wirecard-Chef: "Bargeld ist für Trinkgeld wichtig"

Der 1999 gegründete Zahlungsdienstleister Wirecard hat sich rasch zum Börseliebling entwickelt. Das deutsche Unternehmen mit weltweit mehr als 5800 Mitarbeitern und 279.000 Kunden – darunter Großunternehmen wie Visa oder TUI - profitiert vom boomenden Onlinehandel und bietet Firmen an, mehrere Bezahlwege in unterschiedlichen Ländern aus einer Hand abzuwickeln. Im Jänner dieses Jahres war der Höhenflug jäh zu Ende: Als die "Financial Times" über mutmaßliche Malversationen von Mitarbeitern in Singapur gekommen sei, stürzte der Börsekurs auf die Hälfte auf rund 80 Euro ab. Da halfen auch heftige Dementis von Wirecard nichts. Die Bankenaufsicht verhängte ein sogenanntes Leerverkaufsverbot – ein höchst ungewöhnlicher Schritt. Das ist inzwischen wieder aufgehoben, inzwischen ermittelt aber die Staatsanwaltschaft München gegen mehrere Personen, darunter auch Journalisten der „FT“ wegen Verstößen gegen das Wertpapierhandelsgesetz.



Die Presse: Wie viel Bargeld nehmen Sie mit, wenn Sie nach Österreich kommen?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft