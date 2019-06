Fitch erhöht Rating für Kroatien: Keim Ramsch mehr

Kroatiens Kreditwürdigkeit ist für die Ratingagentur Fitch kein Ramsch mehr. Die US-Bonitätsprüfer hoben am Freitag das Rating um eine Note auf "BBB-" von zuvor "BB+" an und gaben dem EU-Land damit das Gütesiegel "Investment Grade" zurück. Fitch begründete den Schritt mit der positiven Budget- und Wirtschaftsentwicklung. Der Ausblick sei stabil. Damit erwartet die Agentur auch auf absehbare Zeit keine Veränderung der Lage. Kroatien strebt einen Beitritt zur Eurozone an.

(APA/Reuters)