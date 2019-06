Armenien: Von Bauern, die Zukunft sähen

Die Koffer waren gepackt. Zwanzig Jahre in Kalavan reichten Arthur Amirkhanyan, er wollte seine 55 Bienenstöcke und das Imkerdasein hinter sich lassen und dem Vater nach Russland folgen. In seinem kleinen Dorf im Nordosten Armeniens, umgeben von Wald, Gebirge und Stille, sah Amirkhanyan keine Zukunft. Schon gar nicht, seit die letzten beiden kinderreichen Familien den Ort verlassen hatten und die Schule vor der Schließung stand. Den Weg über die holprige Serpentinenstraße, sagten die Einwohner, tun sich nicht einmal ihre eigenen Verwandten an Geburtstagen an. Wie sollte der wirtschaftliche Aufschwung vorbei an alten Eichen und verblichenen Grabsteinen aus dem Zweiten Weltkrieg bis zu ihnen dringen?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft