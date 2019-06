Ranking: US-Konzerne geben den Takt vor

Wien. Hat Europas Industrie das Match gegen die Konkurrenz aus den USA und Asien – trotz aller guten Vorsätze der EU zur Re-Industrialisierung – schon verloren? Die neue Analyse des Beratungsunternehmens EY der 1000 größten börsenotierten Unternehmen der Welt gibt eine klare Antwort: „Die Top-US-Konzerne sind derzeit in vielen Branchen das Maß der Dinge. Dem hat Europa wenig entgegenzusetzen“, sagt EY-Österreich-Partner Gunther Reimoser.

Während die größten US-Unternehmen ihren Umsatz im vergangenen Jahr um durchschnittlich neun Prozent steigern konnten, und die asiatischen um 8,4 Prozent, gelang den europäischen Pendants nur ein Zuwachs von 4,3 Prozent. EY hat bei diesen Ergebnissen die Öl- und Gasbranche herausgerechnet, weil deren massives Wachstum im vergangenen Jahr zu starken Verzerrungen geführt hätte, heißt es in der Studie.

Das zeigt sich allein daran, dass sich unter den zehn umsatzstärksten Konzernen weltweit mit der China Petroleum & Chemical Corp. (2), Royal Dutch Shell (3), PetroChina (4), BP (5) und Exxon Mobil (6) fünf Energiekonzerne befinden. Und zu den drei österreichischen Unternehmen, die es in das Ranking schafften, zählt mit der OMV (Platz 289) ebenfalls ein Öl- und Gaskonzern. Die zwei anderen heimischen Firmen sind der Baukonzern Strabag (463) und der Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine (564).

Die USA stellen 299 der 1000 Börse-Schwergewichte, gefolgt von Japan (146), China (79), Großbritannien und Frankreich (jeweils 45). Nummer eins beim Umsatz ist der Einzelhandelsriese Walmart, der den Erlös im Vorjahr um drei Prozent auf 424,1 Mrd. Euro steigern konnte.

Noch mehr als der Umsatz zählt der Gewinn – schließlich hängt von diesem auch die Dividende ab. Auch dabei sind die USA das Maß aller Dinge: Sieben der zehn Unternehmen mit dem höchsten operativen Gewinn haben ihren Sitz in den USA. Mit großen Abstand an der Spitze liegt der Smartphone-Produzent Apple, dessen Betriebsergebnis um 16 Prozent auf 60 Mrd. Euro zulegte. Mit Samsung (45,3 Mrd. Euro), Microsoft (29,7 Mrd. Euro) und Alphabet (Google) folgen drei weitere Hightech-Unternehmen auf den Plätzen zwei, drei und fünf.

„Die USA und China geben in der digitalen Wirtschaft den Takt vor und setzen Standards und Regeln, nach denen sich auch große Player aus anderen Branchen richten müssen. Europa hat darauf noch keine Antwort gefunden“, erklärt Reimoser. Europa sei zwar ein starker Industriestandort, aber klassische Industriebranchen seien überrepräsentiert – und genau diese schwächelten. Da mache sich der Handelskonflikt besonders negativ bemerkbar. So etwa kommen 34 Prozent der europäischen Top-Unternehmen aus der Autoindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau bzw. der Chemieindustrie – in Nordamerika liegt deren Anteil bei 20 Prozent. Gleichzeitig ist der Anteil der IT- und Telekom-Unternehmen in den USA mit 18 Prozent fast doppelt so hoch wie in Europa.

Schlusslicht Deutschland

Besonders hart hat der Mix aus dem europaweit schwächeren Wachstum, dem Nachfragerückgang und den Folgen des Handelsstreits die deutsche Wirtschaft getroffen. Die 44 deutschen Konzerne, die es ins EY-Ranking geschafft haben, konnten ihren Umsatz im Schnitt nur um 1,2 Prozent steigern und waren Schlusslicht. Auch beim Gewinn schaffte Deutschland im Vorjahr einen Negativ-Rekord: Keine andere der großen Wirtschaftsnationen verzeichnete einen Rückgang – bei deutschen Konzern fiel das Betriebsergebnis um zehn Prozent. (eid)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.06.2019)