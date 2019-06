Der neue Berliner Häuserkampf

Berlin. Der Eigentümerverband Haus & Grund in Berlin hat auf seine Homepage einen Countdown hochgeladen. Er zählt die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bis zum 18. Juni 2019, dem vermeintlichen Schicksalstag der Berliner Immobilienwirtschaft. Denn ab diesem Tag könnten die Mieten in Berlin eingefroren werden. Über dem Countdown steht deshalb ein Appell: „Erhöhen Sie unbedingt bis zum 17. Juni die Miete!“ Ein Aufruf zu Mieterhöhungen, mit Rufzeichen, in Berlin: Viel mehr Provokation geht nicht. 85 Prozent der Hauptstädter leben zur Miete, das Thema bezahlbarer Wohnraum treibt die Menschen um, und zuweilen auch auf die Straße.

