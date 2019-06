Swedbank suspendiert Chef und Finanzvorstand von Estland-Filiale

Der bisherige Vorstandsvorsitzende Robert Kitt und Finanzchef Vaiko Tammeväli seien vom Verwaltungsrat von Swedbank Estland mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden worden, teilte die Bank am Montagabend mit. Die Entscheidung sei "eine Folge der laufenden internen Untersuchung", hieß es in der Mitteilung. Die Aufgaben der beiden suspendierten Vorstände werde bis auf Weiteres durch andere führende Bankmitarbeiter übernommen. Swedbank fühle sich Estland als einem von ihren vier Heimatmärkten verpflichtet.

Der schwedische Rundfunksender SVT hatte im Februar Geldwäschevorwürfe gegen die Bank erhoben, die mit dem Skandal bei der dänischen Danske Bank in Estland zusammenhingen. Über Konten der Bank sollen nach Angaben des Senders im Zuge des Skandals bei der dänischen Danske Bank in Estland umgerechnet fast 4 Milliarden Euro gewaschen worden sein. Die beteiligten Reporter des Senders stützten sich bei ihren Angaben auf geheime Dokumente.

Die Finanzbehörden in Schweden und mehreren anderen Ländern hatten daraufhin Ermittlungen aufgenommen, auch Swedbank leitete eine interne Untersuchung ein. Swedbank kooperiere in vollem Umfang mit den Behörden in Schweden, den USA und den baltischen Staaten bei deren jeweiligen Untersuchungen, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Swedbank ist nach eigenen Angaben die größte Bank in Schweden und im Baltikum.

(APA/dpa)