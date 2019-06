US-Fonds kauft Luxushotel Bauer in Venedig

Der US-Fonds Elliot um den Großunternehmer Paul Singer hat das renommierte Luxushotel Bauer am Canal Grande in Venedig zu 100 Prozent übernommen. Die Unternehmerfamilie Bortolotti Possati, die bisher das Hotel mehrheitlich besaß, ziehe sich zurück, berichtete die Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore". Das Hotel befand sich von der Gründung im Jahr 1880 bis 1930 in österreichischem Besitz.

Der Wert des historischen Grand Hotels - geteilt in einen Palazzo aus dem 18. Jahrhundert und einen modernen Gebäudeflügel aus den 40er-Jahren - wird auf rund 400 Mio. Euro geschätzt. Der neue Eigentümer, der sich in Italien unter anderem an der Telecom Italia beteiligt hat und dem der Fußballklub AC Milan gehört, plant Investitionen in Höhe von etwa 100 Mio. Euro. Im Zuge der Renovierung soll das Hotel damit den höchsten internationalen Standards angepasst werden. Die Führung des Hauses soll der bekannte Hotelmanager Vincenzo Finizzola übernehmen, der die Hotelkette Four Seasons ins Olymp der Luxushotels geführt hat, berichtete das Mailänder Blatt.

Einst das eleganteste Luxushotel in Venedig

Der österreichische Unternehmer Julius Grünwald und seine Frau waren die ersten Eigentümer des Hotels. Im Jahr 1930 bekam das Hotel Bauer einen neuen Eigentümer, den ligurischen Schiffbauer Arnaldo Bennati. Unter seiner Führung wurde das Hotel vollständig restauriert.

Während dieser umfangreichen Renovierung, die fast zehn Jahre dauerte, erhielt das Hotel eine neue moderne Einheit. Obwohl die beiden Gebäude, die verschiedenen Epochen angehören, heutzutage zwei verschiedene Hotels sind, sind sie immer noch durch ein System von Passagen miteinander verbunden. Das Hotel Bauer im Liberty-Stil, das 1949 nach den Renovierungsarbeiten wieder öffnete, war das modernste und eleganteste Luxushotel in Venedig.

(APA)