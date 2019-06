Wie Trump unseren Blick auf den Welthandel trübt

Wien. „Trump und sein Wirtschaftskrieg: Ist das das Ende der Globalisierung?“ Das war der Titel der letzten Veranstaltung von „Wirtschaft Wissenschaft Unplugged“ vor der Sommerpause an der WU Wien. „Presse“-Redakteur Nikolaus Jilch begrüßte dazu Phillip Nell, WU-Professor am Institute for International Business, und Mark Wenig, der einst als US-Kulturattaché in vielen Ländern der Welt im Einsatz war.

Es entwickelte sich eine leidenschaftliche Diskussion, in der Phillip Nell vor allem den Begriff Globalisierung am Beispiel Österreichs hinterfragte. Denn tatsächlich treiben wir in erster Linie mit unseren Nachbarländern Handel, konstatiert er. Der Handelsstreit der USA mit China und Donald Trumps Umgang mit Geschäftspartnern habe aber zu einer großen Verunsicherung geführt. Nell wagte ein Experiment: Er ließ das Publikum via Smartphone voten. Ist Trump nur ein kurzer Rückschlag für die Globalisierung? Bleibt die Weltwirtschaft ein Pingpong-Spiel der Unsicherheit? Oder kommt es gar zu einer Deglobalisierung? Zwar glaubten nur elf Prozent der Anwesenden an ein Ende der Globalisierung, aber 55 Prozent meinten, dass wir im „Zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück“-Modus längere Zeit verharren werden. Ein Drittel gab sich optimistisch und meinte, dass selbst Trump die Globalisierung nicht verhindern könne. Interessant an der Umfrage: Nell macht sie immer wieder. Und die Tendenz ist klar. Die Zahl jener, die meinen, Trump sei nur eine kurze Laune der politischen Natur, wird immer kleiner.

Für Mark Wenig ist die Sache relativ klar beantwortet: Gewinnt Trump nächstes Jahr die Präsidentenwahl, dann wird das weitreichende globale Folgen haben.

Wenig ist Demokrat. Ein hartgesottener. Er stammt schließlich aus Anchorage in Alaska. Dort gibt es mehr Eisbären als Demokraten. Ob Trump wiedergewählt wird, hänge vom demokratischen Gegenkandidaten ab. Noch sei es zu früh, um Prognosen abgeben zu können. Eines sei für ihn aber klar: „Das Thema Wirtschaft wird den Wahlkampf dominieren.“

Möglicherweise werde Trumps Handelskrieg mit China die Wahl anders beeinflussen als Trump hofft, meint der ehemalige Diplomat, der mittlerweile in Wien lebt. Die Chinesen würden den „Gesichtsverlust“, den ihnen Trump zugefügt hat, nicht einfach hinnehmen. Längst setzen sie mit Gegensanktionen kleine, schmerzvolle Nadelstiche. Etwa indem sie die US-Sojabauern gezielt treffen. Jene Sojabauern, die einst fast geschlossen Trump gewählt haben.

Aber herrscht in den USA nicht die niedrigste Arbeitslosigkeit seit einem halben Jahrhundert? Läuft die Wirtschaft nicht besser als in Europa? Der Preis für diese kurzfristigen Effekte sei hoch, meint der Trump-Kritiker: „Wir haben unsere Werte verloren.“ (gh)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.06.2019)