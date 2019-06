Auma Obama: Wir werden die Welt ernähren“

Auma Obama ist müde. Ihr Alltag ist derzeit ziemlich durchgetaktet – ein Interview noch heute, dann ist erst einmal Ruhe. Und bald geht es für sie zurück nach Kenia: Dort lebt sie, dort wurde sie geboren, und dorthin ist sie nach ihren Studienjahren in Deutschland und ihrer Arbeit für die Hilfsorganisation Care in England wieder zurückgegangen. In Kenia arbeitet sie jetzt mit ihrer Stiftung, um benachteiligten Jugendlichen und ihren Familien zu einem besseren Leben zu verhelfen. Zu einem selbstbestimmten Leben, mit Zukunftsperspektiven und finanzieller Unabhängigkeit. Aber dazu gleich mehr. Denn über Auma Obama kann man nicht schreiben, ohne ihre Geschichte zu erzählen. Sie trägt einen prominenten Namen: Auma Obama ist die Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Des ersten schwarzen Präsidenten der USA, des Friedensnobelpreisträgers.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft