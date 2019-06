Leben in Österreich teurer als beim deutschen Nachbarn

Das Leben in Österreich ist deutlich teurer als im EU-Durchschnitt. In Deutschland hingegen ist das Leben deutlich günstiger als in Österreich, teilte das deutsche Statistische Bundesamt am Montag mit.

Das Preisniveau der privaten Konsumausgaben lag demnach in Österreich 2018 um 9,6 Prozent über dem Schnitt der 28 EU-Länder. Die Lebenshaltungskosten, zu denen etwa die Ausgaben für Lebensmittel, Wohnen und Energie zählen, sind EU-weit in Dänemark am teuersten. Mit einigem Abstand folgen Irland, Luxemburg, Finnland und Schweden.

Am günstigsten blieb es in Bulgarien: Hier mussten die Verbraucher für den Kauf eines repräsentativen Warenkorbs aus Dienstleistungen und Waren nur halb so viel zahlen wie im Durchschnitt aller EU-Staaten.

Bei den europäischen Staaten außerhalb der EU war das Preisniveau im Vergleich zum EU-Durchschnitt in Island am höchsten. Sehr viel niedriger war es in der Türkei, bedingt durch den stark veränderten Wechselkurs der türkischen Lira zum Euro.

(APA/Reuters/red.)