Was hat Spanien vom 5G-Handynetz?

Madrid. Spanien fuhr in diesen Tagen als eines der ersten europäischen Länder ein 5G-Handynetz hoch. In 15 großen Städten, unter anderem in den Metropolen Madrid und Barcelona, nahm der Mobilfunkriese Vodafone nun die fünfte Generation des Mobilfunks (5G) in Betrieb. Eine Technologie, die noch schnelleres Surfen im Internet ermöglicht. Und die langfristig auch den Straßenverkehr, die Medizintechnik und die industrielle Produktion revolutionieren soll. Aber ist die spanische Bevölkerung auf diesen digitalen Sprung in die Zukunft auch vorbereitet?

