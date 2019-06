Osram verkauft das Straßenlampen-Geschäft

Die Beratungsgesellschaft Stern Stewart, die auch als Investor auftritt, übernimmt die Osram-Tochter Siteco mit 200 Millionen Euro Umsatz und 900 Mitarbeitern, wie der Münchner Lichtkonzern am Dienstag mitteilte. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen bewahrt worden.

Stern Stewart kennt das Unternehmen gut: Die Berater hatte Osram bereits in den vergangenen zwei Jahren beim Umbau von Siteco beraten. "Durch die Trennung von Osram gewinnt Siteco an unternehmerischer Freiheit", hieß es in der Mitteilung. Stern Stewart wolle das Unternehmen erhalten.

Osram hatte die Tochter aus dem oberbayerischen Traunreut Mitte 2018 zum Verkauf gestellt. Nach jahrelangen Verlusten und einem Stellenabbau schrieb Siteco zuletzt operativ wieder schwarze Zahlen. Der Konzern habe sich zusichern lassen, dass Stern Stewart Siteco finanziell ausreichend ausstatten und sich in den nächsten Jahren keine Dividenden auszahlen lassen werde, betonte Osram.

(APA/Reuters)