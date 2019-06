Weichai schickt Jachtbauer Ferretti an die Börse zurück

Der italienische Jachtbauer Ferretti plant den Börsengang. Das Unternehmen mit Sitz in Genua, das mehrheitlich unter Kontrolle des chinesischen Mischkonzerns Weichai steht, will im September an die Mailänder Börse gehen, berichtete die Wirtschaftszeitung "Milano e Finanza" (Donnerstagsausgabe).

Mit dem Börsengang soll der Entwicklungsplan des Unternehmens finanziert werden. Der chinesische Eigentümer will italienischen und internationalen institutionellen Anlegern ein Aktienpaket von 35 Prozent anbieten. Die Notierung soll im Star-Segment der Mailänder Börse erfolgen.

Weichai kontrolliert Ferretti mit einem 86,8-prozentigen Anteil. Piero Ferrari, der Sohn des Gründers des Sportwagenherstellers Ferrari, hält den Rest. Barclays, BNP Paribas und UBS wurden als globale Koordinatoren für die Transaktion beaufragt.

Für den Jachthersteller wäre eine Notierung in Mailand eine Rückkehr an die Börse, nachdem die Gruppe 2003 delistet wurde. Der Gruppenumsatz stieg 2018 von 623 Millionen Euro auf 669 Millionen Euro. Der Gewinn kletterte von 24 auf 30,7 Millionen Euro.

(APA)