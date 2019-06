Beim G20-Gipfel zählen nur zwei

Tokio. Gipfelgastgeber Shinzō Abe tritt vor dem Spitzentreffen der 20 führenden Industriestaaten und Schwellenländer in Osaka dramatisch auf die Bremse. Seine ursprünglich auf Japans Interessen fokussierte Tagesordnung musste der Premierminister eindampfen. „Wir wollen ein Treffen, das auf Themen ausgerichtet ist, bei denen wir Übereinstimmung und Kooperation erzielen können, statt die Differenzen in den Vordergrund zu stellen“, sagte der Regierungschef in einem TV-Interview. „Die internationale Lage ist sehr ernst. Wenn die G20 hier auseinanderbrechen – sei es auf dem Feld der Ökonomie oder auf dem der Sicherheit –, ist es mit diesem Forum vorbei.“

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.06.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft