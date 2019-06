Lego-Eigentümer kauft Madame Tussauds

Ein Konsortium rund um den Eigentümer des dänischen Spielzeugherstellers Lego kauft den britischen Unterhaltungskonzern Merlin, der unter anderem das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds und das Londoner Riesenrad London Eye betreibt. Die Stiftung Kirkbi, Hauptaktionär von Lego, sowie der US-Investmentfonds Blackstone und der kanadische Pensionsfonds CPPIB bieten 5,9 Mrd. Pfund (5,6 Mrd. Euro) für Merlin.

Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung an die Börse in London hervor. In der Summe sind Schulden von Merlin enthalten. Der Verwaltungsrat des britischen Unternehmens habe dem Kauf bereits zugestimmt.

(APA/AFP)