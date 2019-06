Opec-Deal mit Moskau: Preis statt Marktmacht

Wien. Wenn am Montag die Ölminister des Opec-Kartells zu ihrem Treffen in Wien zusammenkommen, ist die Sache für sie eigentlich schon wieder gelaufen. Am Wochenende einigte sich Nicht-Opec-Mitglied Russland mit Opec-Mastermind Saudiarabien darauf, die bestehenden Förderkürzungen um weitere sechs bis neun Monate zu verlängern.

Damit ist das wichtigste Ergebnis des Opec-Treffens wohl vorweggenommen. Zwar betont das saudische Königshaus, dass man selbstverständlich mit den anderen Mitgliedern reden müsse. Länder wie der Iran könnten tatsächlich noch ausscheren, doch am prinzipiellen Beschluss dürfte sich wenig ändern. Russland kommt die Verlängerung der Förderkürzungen entgegen, weil das Land ohnedies Probleme hat, die Ölproduktion im Winter signifikant zu erhöhen. Die Einigung zeigt auch, welchen Einfluss Moskau mittlerweile über das Produzentenkartell erlangt hat.

So schwach wie zuletzt 1991

Erst 2016 haben sich Saudiarabien und Russland zusammengetan, um etwas gegen die fallenden Ölpreise zu unternehmen. Derzeit pumpen die Länder 1,2 Millionen Fass weniger Öl am Tag, um den Preis zu stabilisieren.

Der Deal mit Moskau hat aber auch historische Konsequenzen für die Opec. Erstmals seit 1991 wird der Marktanteil der Opec-Staaten unter die Marke von 30 Prozent fallen. Das Kartell macht also mehr oder weniger bereitwillig Platz für den Erzrivalen, die amerikanische Schieferölbranche, um den Ölpreis zu stützen. Nicht alle Opec-Mitglieder verlieren gleichermaßen Marktanteile. Die Produktion in Venezuela und im Iran ist unter den US-Sanktionen völlig kollabiert. Seit Dezember sank der Output um eine Million Fass am Tag. Aber auch Saudiarabien lässt deutlich mehr Öl in der Erde, als vereinbart, um den Ölpreis hochzuhalten.

Grund dafür: Viele Golfstaaten brauchen ein gewisses Preisniveau, um den Staatshaushalt in Balance zu halten. Das saudische Königreich findet erst ab einem Ölpreis von 75 bis 80 Dollar das finanzielle Auslangen. Derzeit klopft der Preis für ein Fass Öl (WTI) an der 60-Dollar-Marke.

Riads Entscheidung, den USA mehr Marktanteile zu überlassen, ist in der Opec umstritten. Und auch Partner Russland zweifelt trotz des jüngsten Deals an der Marschrichtung. Es gebe „unterschiedliche Ansichten, was ein fairer Preis ist“, sagte Wladimir Putin jüngst. Russland kommt nach Eigenangaben mit einem Ölpreis von 40 Dollar aus, um das Budget zu finanzieren.

