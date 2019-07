Aldi will China erobern, wo Rivalen scheiterten

Wien. Die britische Supermarktkette Tesco gab vor sechs Jahren auf, der spanische Diskonter Dia im Vorjahr – und erst in der Vorwoche schloss sich die französische Carrefour-Gruppe der Riege europäischer Handelsgrößen an, die sich enttäuscht aus China zurückziehen. Die Volksrepublik lockte sie alle mit ihrem aufstrebenden, kaufkräftigen Mittelstand. Der harte lokale Wettbewerb und die Eigenheiten des chinesischen Konsumenten, der mit einem klassischen Supermarkt wenig anfängt, vertrieben sie wieder.

Die 50 bis 100 Filialen, die die deutsche Hofer-Mutter Aldi Süd in China laut Berichten langfristig eröffnen will – die zwei ersten starteten Anfang Juni in Shanghai – wirken da ambitioniert. Selbst wenn China die USA laut Marktforschern in vier Jahren als größten Lebensmittelmarkt ablösen soll, muss sich Aldi auf Kunden einstellen, die 18 Prozent der schnelldrehenden Ware (verpackte Lebensmittel, Getränke, Toilettenartikel) im Internet bestellen, während sich der Anteil am deutschen Heimmarkt bei unter zwei Prozent bewegt.

Dementsprechend stark unterscheidet sich die Strategie der Hofer-Mutter in China vom Diskontkonzept, mit dem sie es in Österreich auf rund 21 Prozent Marktanteil brachte. Der auf Chinesisch „Aoleqi“ genannte Händler verkaufte seine Lebensmittel die ersten zwei Jahre nur über den Amazon-Rivalen Alibaba. Jetzt setzt er mit modernen Märkten nach, in denen der Kunde über die weit verbreitete WeChat-App bestellen und im Umkreis von drei Kilometern sofort nach Hause liefern lassen kann. Zum Vergleich: In Österreich hält sich Hofer aus dem verlustreichen Geschäft mit Lebensmittelbestellungen bislang zurück und liefert nur sperrige Artikel wie Räder, Grills oder Matratzen.

Auch sonst unterscheiden sich die Supermärkte von denen in Europa: Mobiles Zahlen mit dem Handy und Selbstscanner-Kassen waren für die chinesischen Kunden, die nicht lange warten wollen, von Anfang an eingeplant, das Sortiment besteht großteils aus hochwertiger Importware. China hat in den vergangenen Jahren mehrere Lebensmittelskandale erlebt, etwa bei Babynahrung – wer sich als vertrauenserweckende, ausländische Marke positioniert, kann davon profitieren. (ag./loan)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2019)