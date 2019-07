Apple will Mac Pro in China produzieren

Cupertino/Washington. Setzt Apple im Handelsstreit zwischen China und den USA jetzt auf Provokation? Der Konzern will einem Medienbericht zufolge die Produktion seines neuen Mac-Pro-Computers aus den USA nach China auslagern. Das berichtete das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Der rund 6000 Dollar teure Desktop-Computer Mac Pro soll in einer Fabrik nahe Shanghai produziert werden. US-Präsident Donald Trump hatte US-Unternehmen wie Apple immer wieder aufgefordert, in den USA zu produzieren.

Vor gut einer Woche hatten Medien berichtet, Apple bereite sich darauf vor, zumindest die Produktion der iPhone-Modelle, die bislang fast ausschließlich in der Volksrepublik produziert werden, für den US-Markt in Länder wie Vietnam zu verlegen.

Vor dem G20-Gipfel in Osaka stand die Drohung im Raum, die Sonderabgaben auf die restlichen China-Einfuhren auszuweiten. Diese Gefahr scheint nach dem Gespräch zwischen Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zumindest vorerst gebannt.

Um Ausnahmen gebeten

Apple soll die US-Regierung schriftlich um eine Ausnahme gebeten haben, wie CNN berichtete. Demnach legte Apple eine Liste von fast 20 Produkten bei, für die der Konzern eine Ausnahme von dem geplanten Zoll erreichen will. Dazu gehören das iPhone, die MacBooks und Apple TV. Zugleich erinnerte Apple an die Wichtigkeit des Unternehmens, das der größte Zahler von Unternehmenssteuer in den USA sei und hinter mehr als zwei Millionen Jobs landesweit stehe. Zugleich baut Apple seinen Standort Austin weiter aus. Im vergangenen Dezember hatte der Konzern angekündigt, einen neuen Firmencampus in Austin mit mindestens 5000 neuen Arbeitsplätzen einzurichten. Der Standort werde dann die kommenden Jahre auf bis zu 15.000 Stellen ausgebaut.

Dass die Apple-Aktie am Montag vorbörslich deutlich im Plus lag, dürfte noch andere Ursachen haben: Das Unternehmen bietet in ausgewählten Ladengeschäften künftig auch Blutzuckermessgeräte an. Laut CNBC wird das One Drop, das zuvor bereits im Onlinestore angeboten wurde, nun auch im stationären Handel erhältlich sein. Es ist ein weiterer Versuch von Apple, seine Abhängigkeit vom iPhone zu reduzieren.

Nachlassende iPhone-Verkäufe und Zweifel an der Innovationskraft des Technologiegiganten hatten die Apple-Aktie im Vorjahr zwischen September und Dezember um 38 Prozent einbrechen lassen. Inzwischen hat sie sich erholt und liegt 15 Prozent unter ihrem Allzeithoch. (dpa-AFX/red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2019)