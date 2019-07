Inflation in der Türkei auf 15,7 Prozent gesunken

Die Inflation in der Türkei ist im Juni weiter zurückgegangen. Wie die türkische Statistikbehörde Tüik am Mittwoch mitteilte, lag die Teuerung im Juni bei 15,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Mai war sie noch bei 18,7 Prozent gelegen. Die Zahlen bedeuten einen deutlichen Rückgang gegenüber Oktober, als die Inflation infolge des Verfalls der Währung auf 25 Prozent gestiegen war.

Damit wird laut Analysten nun eine Senkung der Leitzinsen wahrscheinlicher. Der Analyst Inan Demir von Nomura äußerte die Erwartung, dass die Zentralbank bei ihrer kommenden Sitzung am 25. Juli erstmals seit zehn Monaten die Leitzinsen senken werde. Die Währungshüter hatten die Leitzinsen im vergangenen September in einem drastischen Schritt auf 24 Prozent erhöht, um den Verfall der Währung und dem Anstieg der Inflation zu begegnen. Trotz des Drängens der Regierung haben sie bisher an den hohen Zinsen festgehalten.

Der Rückgang der Inflation ist eine gute Nachricht für die Regierung, da die steigenden Lebenshaltungskosten in den vergangenen Monaten zu großem Unmut in der Bevölkerung geführt hatten. Der Nomura-Analyst warnte jedoch, dass der Rückgang der Inflation im Juni vor allem mit dem sogenannten Basiseffekt zu tun habe. Demnach fiel die Preissteigerung gegenüber dem Vorjahr relativ gering aus, weil sie im Vorjahresmonat ungewöhnlich hoch gewesen war.

(APA/AFP)