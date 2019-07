Tschechischer Milliardär kauft Uniper das Frankreich-Geschäft ab

Der deutsche Energiekonzern Uniper hat den Verkauf seiner Aktivitäten in Frankreich an den tschechischen Versorger EPH um den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky unter Dach und Fach gebracht. Die Vereinbarungen seien unterzeichnet worden, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die erforderlichen Genehmigungen lägen vor.

EPH hatte Uniper Ende vergangenen Jahres ein Angebot für das Geschäft vorgelegt. Hierzu gehören das französische Vertriebsgeschäft von Uniper, fünf Gas-, Steinkohle- und Biomasse-Kraftwerke sowie Wind- und Solarstromanlagen. Einen Kaufpreis nannten die Firmen nicht.

Uniper hatte wegen der Anti-Kohle-Politik der Regierung in Paris eine strategische Prüfung des Frankreich-Geschäfts angekündigt. "Wir freuen uns einerseits natürlich über den erfolgreichen Abschluss dieser Verhandlungen", sagte Vorstandsmitglied Eckhardt Rümmler. "Auf der anderen Seite trennen wir uns von über 500 qualifizierten Mitarbeitern und einem Teil unserer Unternehmensgeschichte." Die von der französischen Regierung beschlossene Schließung der beiden Kohlekraftwerke Unipers lange vor ihrem technischen Laufzeitende habe jedoch das gesamte Geschäft in Mitleidenschaft gezogen.

(APA/Reuters)