Spannung um Erdgasfund

Nikosia. Die Spannungen wegen der Suche nach Erdgasvorkommen rund um Zypern steigen. In der Nacht auf Montag warf ein türkisches Bohrschiff, die Yavuz, Anker vor der Ostküste der zur EU gehörenden Republik Zypern. Das Schiff soll Probebohrungen im Golf der Hafenstadt Famagusta durchführen – ohne Genehmigung der Regierung in Nikosia. Neben der Yavuz befinden sich zwei andere türkische Schiffe vor der Küste Zyperns. Erdgaskonzerne haben im Auftrag Zyperns westlich der Insel reiche Erdgasvorkommen entdeckt. Ankara lehnt Aktivitäten ab, die ohne Okay der türkischen Zyprioten vorgenommen werden. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.07.2019)