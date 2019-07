Tschechische Arbeitslosigkeit so niedrig wie vor 22 Jahren

Mit 195.723 Arbeitslosen im Juni wurde die niedrigste Zahl seit Mai 1997 erreicht, teilte die tschechische Arbeitsbehörde am Dienstag mit. Den Arbeitslosen stehen 342.510 gemeldete offene Stellen gegenüber. Auf jeden Arbeitslosen kommen damit rund 1,7 offene Stellen.

Die Arbeitslosenrate fiel von 2,9 Prozent im Vorjahresmonat Juni 2018 auf 2,6 Prozent im Juni 2019. Gegenüber dem Vormonat Mai blieb die Quote im Juni unverändert.

Die Unternehmen suchen besonders Techniker, IT-Spezialisten, ausgebildete Handwerker und Arbeiter. Besonders in der Industrie gebe es eine große Anzahl offener Stellen, so die Leiterin der Arbeitsbehörde, Katerina Sadilkova laut einer Meldung der tschechischen Nachrichtenagentur CTK.

Regional gesehen ist die Arbeitslosigkeit am niedrigsten in den Regionen Pardubice und Südböhmen mit 1,7 Prozent, am höchsten in der Region Moravia-Silesia (Mährisch-Schlesische Region) mit 4,2 Prozent. In Prag liegt sie bei 1,9 Prozent.

(APA)