Handelskrieg: Weltweit wieder mehr Pleiten

Köln/Wien. Der Handelskrieg zwischen den USA und China beeinträchtigt nicht nur das globale Wirtschaftswachstum. Als direkte negative Folge dürfte heuer die weltweite Zahl der Unternehmensinsolvenzen erstmals seit der Finanz- und Wirtschaftskrise vor einem Jahrzehnt wieder steigen. Das prognostiziert der internationale Kreditversicherer Atradius.

Hauptursache seien die zunehmenden Belastungen für internationale Geschäfte durch Handelskonflikte. Atradius erwartet weltweit einen Anstieg der Firmeninsolvenzen um rund zwei Prozent.

Allerdings dürfte es große regionale Unterschiede geben. In der Region Asien-Pazifik erwartet Atradius ein Plus von zwei Prozent, in Nordamerika dagegen nur ein Prozent mehr Insolvenzen.

Besonders negativ sei die Entwicklung in Westeuropa, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Studie. In dieser Region rechnen die Experten mit einer Zunahme der Firmenzusammenbrüche um drei Prozent. In Deutschland dürfte es eine Zunahme um zwei Prozent geben, in Frankreich von drei Prozent und in Italien sogar von sechs Prozent.

In Großbritannien rechnen die Kreditversicherer wegen der mit dem drohenden Brexit verbundenen Unsicherheiten sogar mit einem Anstieg der Insolvenzen um sieben Prozent.

Zwar habe sich der Ausblick für die Weltwirtschaft zur Jahresmitte etwas erholt und die kurzfristigen Finanzierungsrisken seien gesunken, nachdem die US-Notenbank die Straffung ihrer Geldpolitik unterbrochen habe, sagt Atradius-Experte Thomas Langen. Die Handelskonflikte erhöhten jedoch die Unwägbarkeiten. (DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.07.2019)