Ein Luxus-Penthouse für den Staubsaugerkönig

Old Economy macht doch reich - wenn sie mit einer durchschlagenden Innovation aufwarten kann. James Dyson ist das mit dem beutellosen Vakuum-Staubsauger gelungen. Jetzt hat sich der britische Milliardär, der viel Geld in die Entwicklung gesteckt hat, aber inzwischen auch viel Geld damit verdient hat, eine neue Bleibe geleistet. Und zwar nicht irgendeine: Er kaufte das teuerste Apartment in Singapur - ein dreistöckiges Penthouse am Dach des höchsten Wolkenkratzers in dem südostasiatischen Stadtstaat. Dyson zahlte 73 Millionen Singapur-Dollar, was rund 54 Millionen US-Dollar entspricht.

Das neue Heim mit fünf Schlafzimmern, Pool, Jacuzzi, einem Dachgarten mit Blick zum weltberühmten Marina Bay Sands Hotel, und einem Weinkeller für 600 Flaschen ist dennoch ein Schnäppchen: Einst wurde es auf 100 Millionen geschätzt.

Dyson, ein prononcierter Befürworter des Brexit, kündigte im Jänner an, den Firmensitz von Großbritannien nach Singapur zu verlegen, um näher an den Wachstumsmärkten zu sein. Außerdem plant Dyson, sein Elektroauto in Singapur zu bauen.

(reuters)