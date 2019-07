Uber bietet gegen Aufpreis Fahrten ohne Smalltalk

Zu den Uber-Passagieren gehören auch viele Geschäftsreisende. Die wollen auf ihren Fahrten etwa zum Flughafen arbeiten oder sich in Ruhe entspannen. Dem kommt der US-Fahrdienstleister nun nach und bietet seinen amerikanischen Kunden gegen einen Aufpreis einen neuen Service an, wie zahlreiche Medien berichten. Die sogenannte "Comfort-Buchung" beinhaltet mindestens 90 Zentimeter Beinfreiheit, ein maximal fünf Jahre altes Auto und eine bevorzugte Lufttemperatur. Das teilte Uber-Produktmanager Aydin Ghajar am Dienstag mit. Fahrgäste könnten ihrem Fahrer auf diesem Weg außerdem vorab mitteilen, ob sie Lust auf ein Gespräch haben - oder unangenehmen Smalltalk lieber vermeiden möchten.

Der neue Comfort-Service wird zunächst unter anderem in den Städten Chicago, Los Angeles, San Francisco, Seattle und Washington angeboten. Eine Ausweitung auf Deutschland beziehungsweise auf Europa ist bislang nicht geplant.

Gerade in den Anfangstagen der Plattform habe sich ein Großteil der Fahrgäste noch überaus kommunikativ gezeigt und den Fahrern viele Fragen gestellt, so Harry Campbell, Gründer von The Rideshare Guy, eines Blogs für Fahrer. Das habe sich später jedoch geändert. Einige Fahrer hätten sich durch den zuvor zwischenzeitlich eingeführten Ruhe-Modus wie Roboter gefühlt. "Ich habe das Gefühl, alles in unserer Gesellschaft wird in eine App verwandelt, und wir verlieren die Kunst der Konversation", sagte Campbell.

(red./herbas)