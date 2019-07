Europas Abschwung auf Raten

Brüssel. Schritt für Schritt verfinstern sich die Aussichten für die europäische Wirtschaft. Zu Jahresbeginn waren die Ökonomen noch optimistisch, dass der Kontinent den transpazifischen Handelskrieg halbwegs unbeschadet überstehen wird. Von dieser Zuversicht ist heute wenig übrig. Die politische Unsicherheiten rund um den Globus drücken derart auf das Geschäft der europäischen Unternehmen, dass die Wachstumsprognosen erneut gesenkt werden müssen, teilte die EU-Kommission in ihrer Sommerprognose mit.

Heuer wird es demnach für 1,2 Prozent mehr Wirtschaftsleistung reichen, im nächsten Jahr für 1,4 Prozent. Die Inflation bleibt mit 1,3 Prozent deutlich unter dem Zwei-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank. Obwohl die realen Löhne der Europäer in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen sind, trauen sich die Firmen in diesem instabilen Umfeld nicht, ihre Preise zu erhöhen.

Futter für die Notenbanken

All das spielt dem scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi in die Hände, der seit Monaten eine erneute Lockerung der europäischen Geldpolitik vorbereitet. Das Timing könnte kaum besser sein. Die Warnung der EU-Kommission kommt schließlich nur zwei Wochen vor der nächsten Sitzung der Europäischen Zentralbank, auf der eine weitere Zinssenkung zumindest vorbereitet werden könnte. Die EZB befindet sich mit ihrem Kurs in guter Gesellschaft. Die meisten Zentralbanken (allen voran die US-Notenbank Fed) setzen angesichts der schwächeren Konjunktur auf eine expansive Geldpolitik. Die ursprünglich für 2019 erwartete Zinswende ist abgesagt.

Der Hauptgrund dafür, dass die Kommission den Europäern diesen Abschwung auf Raten präsentiert, liegt außerhalb des Kontinents. Zu Jahresbeginn rechneten die Volkswirte damit, dass sich der Handelsstreit zwischen den USA und China lösen lässt, und der Welthandel stabil bleibt. Doch sie haben sich klar verschätzt.

Welthandel geht zurück

Der Handelsstreit hat sich zum Handelskrieg mit teils beträchtlichen Kollateralschäden ausgewachsen. Der weltweite Handel sinkt, was sich auch an den schwachen Zahlen des Logistikriesen Fedex ablesen lässt. Auch der deutsche Chemie-Konzern BASF schockte seine Anleger erst diese Woche mit einer kräftigen Gewinnwarnung. Der Grund: Mangelnde Nachfrage außerhalb Europas. Ähnliches stellt auch die EU-Kommission fest. Das Importvolumen der größten Abnehmerländer Europas schrumpft demnach konstant. Heuer wird es um 1,6 Prozent sinken und den tiefsten Wert seit 2016 erreichen. Entsprechend schlecht ist die Stimmung am Kontinent. In Deutschland rechnete die Mehrzahl der Investoren in einer Umfrage bereits mit einer Rezession. Die französische Industrie ist so missmutig wie zuletzt vor sechs Jahren. „Die Widerstandskraft unserer Volkswirtschaften steht auf der Probe“, sagte Vize-Kommissionschef Valdis Dombrovski. Aber nicht alle in Europa sind gleichermaßen davon betroffen.

Der Boom in Osteuropa

Deutschland und Italien werden in diesem Jahr mit Abstand das schwächste Ergebnis in Europa einfahren. Der Handelskonflikt hat die deutsche Industrie doch stärker getroffen, als zuletzt erwartet. Nachdem sich die Situation normalisiert hatte, schöpften die Unternehmer wieder Hoffnung. Für das zweite Halbjahr war sogar ein Aufschwung angesagt. Doch auch daraus wird nun nichts. Der private Konsum kann die fehlende Nachfrage aus dem Ausland nicht aufwiegen. Die alte Konjunktur-Lokomotive Deutschland wächst heuer nur noch mit 0,5 Prozent. Schlechter geht es nur Italien, das mit 0,1 Prozent stagniert.

Österreich steht mit erwarteten 1,5 Prozent Plus im heurigen Jahr zwar auch schlechter da als zuletzt prognostiziert (1,6 Prozent), bleibt aber immerhin stabil über dem EU-Schnitt. Wirklich glücklich können sich Länder wie Tschechien und andere Volkswirtschaften in Mittelosteuropa schätzen. Ihr Boom bleibt mitten im globalen Abschwung aufrecht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.07.2019)