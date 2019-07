Inflation in Deutschland auf 1,6 Prozent gestiegen

Die Teuerungsrate in Deutschland kletterte im Juni auf 1,6 Prozent von 1,4 Prozent im Mai, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. Energie war um 2,5 Prozent teurer als vor Jahresfrist: Der Preisauftrieb ist damit schwächer als im Mai mit damals 4,2 Prozent. Nahrungsmittel kosteten 1,2 Prozent mehr. Dienstleistungen verteuerten sich um 1,9 Prozent. Die Inflation wurde laut Destatis vor allem durch einen Preisauftrieb bei Pauschalreisen (+6,1 Prozent) beeinflusst. Dabei gab es allerdings einen Kalendereffekt: Die bei Urlaubern beliebten Pfingstfeiertage waren dieses Jahr in den Juni gefallen, während sie 2018 im Mai lagen.

Trotz anziehender Inflation bleibt der Preisauftrieb hierzulande hinter dem Ziel der EZB zurück. Sie strebt für die Eurozone mittelfristig eine Jahresteuerung von knapp zwei Prozent an, die ihr als ideal für die Konjunktur gilt.

In der Eurozone als Ganzes war der Wert mit 1,2 Prozent zuletzt noch weit niedriger als in Deutschland. Vor diesem Hintergrund und wegen der jüngsten Wachstumsabschwächung hat EZB-Chef Mario Draghi weitere Lockerungsschritte in Aussicht gestellt. Laut Chefvolkswirt Philip Lane steht die Europäische Zentralbank (EZB) Gewehr bei Fuß, um die Inflation in Richtung des Notenbankziels zu treiben.

(APA/dpa/Reuters)