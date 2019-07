Ryanair: Boeing-Probleme gefährden Sommerflugplan 2020

Europas größte Billig-Airline Ryanair sorgt sich um ihren Sommerflugplan 2020, sollte Boeing die Probleme bei dem Flieger 737 MAX nicht bis November in den Griff bekommen. Ryanair habe rund 50 Flugzeuge des Typs bestellt und sie für den Einsatz im Sommer 2020 vorgesehen, sagte Konzernchef Michael O'Leary am Mittwoch am Rande einer Veranstaltung Brüssel.

Da Ryanair aber wegen der komplexen Bedingungen nur maximal sechs Maschinen pro Monat abnehmen könne, müssten die Auslieferungen zügig beginnen. "Die Herausforderung für uns ist, dass wir das Flugzeug Ende September, im Oktober oder spätestens im November wieder in der Luft sehen müssen, damit unser Wachstum im Sommer 2020 nicht beeinträchtigt wird." Boeing habe Ryanair mitgeteilt, derzeit davon auszugehen, dass die 737 MAX Ende September wieder fliegen könne.

Die Maschinen des Typs wurden im März nach einem zweiten Absturz binnen fünf Monaten weltweit aus dem Verkehr gezogen. Derzeit wird darauf gewartet, dass die Luftfahrtbehörden die Modellreihe unter anderem nach einem Software-Update wieder freigeben.

O'Leary äußerte sich auch zu der jüngst bekannt gegebenen Order von 200 der MAX-Maschinen durch die British-Airways-Mutter IAG. Analysten hatten erklärt, wegen der derzeitigen Probleme müsse Boeing IAG einen sehr attraktiven Preis gemacht haben. Auch wenn es sich zunächst nur um eine Absichtserklärung für einen Kauf handle, werde Ryanair jetzt gleichwohl Druck bei Boeing machen, kündigte der Konzernchef an. Er äußerte sich ausweichend auf die Frage, ob Ryanair seine MAX-Aufträge an Boeing zu noch günstigeren Preisen ausweiten könne. Hintergrund ist laut Analysten eine Klausel in den Ryanair-Verträgen mit Boeing, die Ryanair niedrigere Preise für die Maschinen als der Konkurrenz garantiert.

